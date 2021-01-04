طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها زليتن والزاوية المركز

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 يناير 2021, 11:53 صباحا
فصل بلازما من دماء متعافى في أحد المعامل، (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 561 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد، منها 261 حالة في طرابلس.

وجاءت زليتن ثانيًا بـ49 حالة، ثم الزاوية المركز بـ30 حالة، و28 حالة في جنزور، و27 حالة في مصراتة، و23 حالة في الماية، و18 حالة في الزاوية الغرب، و11 حالة في الخمس، و10 حالات في أجدابيا، و9 حالات في كل من الزهراء والعجيلات، و8 حالات في صبراتة، و7 حالات في كل من العامرية والمنشية الجميل وسبها، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين.

إضافة إلى 6 حالات في كل من سرت والقره بوللي، و5 حالات في كل من الرحيبات وقصر الأخيار والبوانيس، و4 حالات في كل من العوينية والشاطئ، و3 حالات في كل من سوق الخميس امسيحل والعواتة، وحالتين في كل من السائح والجفرة وزلطن، وحالة واحدة في كل من أوباري وبنت بيه وأم الأرانب ومزدة ونالوت والمعمورة وطبرق ورقدالين وظاهر الجبل وككلة.

وتماثل للشفاء 907 مصابين، بينهم 811 حالة في طرابلس، و22 حالة في سوق الخميس امسيحل، و4 حالات في أجدابيا، و19 حالة في مصراتة، و18 حالة في سبها، و13 حالة في صبراتة، و20 حالة في الزاوية المركز.

في حين توفي 16 آخرون، منهم 10 حالات في طرابلس، وحالتان في كل من سوق الخميس امسيحل وسرت، وحالة واحدة في كل من الخمس وزليتن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«واشنطن بوست» تبث تسجيلا لترامب يضغط على سكرتير جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات.. ...
دولى
ديوان المحاسبة يطلب إعادة النظر في قسط التأمين الطبي على الجهات الصحية العامة
ليبيا
«الرئاسي» يوقف العمل بقرار فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.. بشرط
ليبيا
المصرف المركزي يطبق السعر الموحد للعملة الليبية اليوم
ليبيا
تقرير بريطاني: اعتزام إرسال مراقبين جدد إلى ليبيا أول خطوة أممية ملموسة على ...
ليبيا
هل ينتهي العام 2021 بـ«ليبيا مستقرة»؟
ليبيا
الاتفاقات الهشة تدخل ليبيا بوابة الانتخابات دون سلطة انتقالية جديدة
ليبيا
الثقافة الليبية 2020.. حصاد الهشيم في عام الجائحة
ثقافة وفن
الرعيض لـ«بوابة الوسط»: وفد رجال أعمال ليبي يزور القاهرة في فبراير
ليبيا
الرياضة الليبية في 2020: عام استثنائي للنسيان.. وموسم بلا حصاد
رياضة محلية
الأزمة الليبية في 2020: تحركات إيجابية تكتب نهاية حرب طرابلس وتمنح أملا مع نهاية...
ليبيا
جريدة «الوسط»: ماذا بعد الانفتاح المصري - الروسي على طرابلس؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقود بالجملة تنتهي في أوروبا لكبار النجوم يتقدمهم ميسي وراموس وألابا وزلاتان