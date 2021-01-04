طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها زليتن والزاوية المركز

فصل بلازما من دماء متعافى في أحد المعامل، (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 561 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد، منها 261 حالة في طرابلس.

وجاءت زليتن ثانيًا بـ49 حالة، ثم الزاوية المركز بـ30 حالة، و28 حالة في جنزور، و27 حالة في مصراتة، و23 حالة في الماية، و18 حالة في الزاوية الغرب، و11 حالة في الخمس، و10 حالات في أجدابيا، و9 حالات في كل من الزهراء والعجيلات، و8 حالات في صبراتة، و7 حالات في كل من العامرية والمنشية الجميل وسبها، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين.

إضافة إلى 6 حالات في كل من سرت والقره بوللي، و5 حالات في كل من الرحيبات وقصر الأخيار والبوانيس، و4 حالات في كل من العوينية والشاطئ، و3 حالات في كل من سوق الخميس امسيحل والعواتة، وحالتين في كل من السائح والجفرة وزلطن، وحالة واحدة في كل من أوباري وبنت بيه وأم الأرانب ومزدة ونالوت والمعمورة وطبرق ورقدالين وظاهر الجبل وككلة.

وتماثل للشفاء 907 مصابين، بينهم 811 حالة في طرابلس، و22 حالة في سوق الخميس امسيحل، و4 حالات في أجدابيا، و19 حالة في مصراتة، و18 حالة في سبها، و13 حالة في صبراتة، و20 حالة في الزاوية المركز.

في حين توفي 16 آخرون، منهم 10 حالات في طرابلس، وحالتان في كل من سوق الخميس امسيحل وسرت، وحالة واحدة في كل من الخمس وزليتن.