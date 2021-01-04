«مكافحة الأمراض»: 561 إصابة جديدة بـ«كورونا» و16 حالة وفاة

فريق الرصد التابع للجنة مكافحة «كورونا» في أجدابيا، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 561 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 907 مصابين، في حين توفي 16 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتسللم المركز 2781 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 846 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 900 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 268 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 63 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 164 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 187 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 5 عينات.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني الزاوية 75 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الجفرة 4 عينات، ومختبر بلدية سوق الجمعة 72 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 17 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 25 عينة، ومختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن 75 عينة، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 80 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 101 ألف و975 حالة، منها 25 ألفًا و161 نشطة، و75 ألفًا و288 متعافى، في حين توفي 1526 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في مارس العام 2020.