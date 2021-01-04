أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة على مناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 يناير 2021, 10:32 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر مناطق شمال غرب البلاد بأجواء باردة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن درجات الحرارة ستكون معتدلة نسبيًّا على مناطق الشرق.

رأس اجدير - مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة الغيوم، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 10 درجات مئوية على المرتفعات الجبلية، وقد تصل إلى الصفر المئوي خلال الليل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده
أجواء مغيمة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، خصوصًا على مرتفعات الجبل الأخضر وأجدابيا، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و23 درجة مئوية، ولا تتجاوز 17 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
أجواء مغيمة إلى قليلة الغيوم، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على غدامس والحمادة.

الكفرة - السرير - تازربو
أجواء صافية، وتكون مغيمة على السرير، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و29 درجة مئوية.

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