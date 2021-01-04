بلدية الرجبان تعلن الانتهاء من توصيل المياه إلى عدة مناطق بها

جانب من أعمال توصيل خطوط المياه لمنطقة بالرجبان، (أرشيفية: صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت بلدية الرجبان آخر المستجدات الخاصة بمشروع شبكة المياه الداخلية، كاشفة انتهاء توصيل المياه إلى عدة مناطق بها.

وشملت تلك المناطق شعبيات «الخزان القديمة، والجديدة، ورأس علي»، إضافة إلى «محلة البراهمة ومحلة أولاد مسعود، ومحلة أولاد عبدالجليل»، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

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وأشار البيان إلى استكمال التوصيلات والأعمال الإنشائية وربط الخطوط في محلات «أولاد جابر، وأولاد عطية، وأولاد اعبيد»، في حين جرى تغيير المخطط السابق في محلتي «تاردية وشفي» لعدم إمكانية تنفيذه لصعوبات فنية.