اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا» تفتح باب التقنين لأصحاب المختبرات الخاصة غير المرخصة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 10:34 مساء
جانب من اجتماع اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة وباء فيروس كورونا، 29 نوفمبر 2020 (فيسبوك).

وجهت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس «كورونا»، التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الأحد، نداءً إلى أصحاب المختبرات الخاصة غير المرخصة.

وناشدت اللجنة، الراغبين من هؤلاء في الحصول على إذن موقت لمزاولة العمل، لإجراء الكشوفات اليومية عن فيروس «كورونا المستجد»، التوجه إلى مقر اللجنة بمستشفى طرابلس المركزي (قسم التخدير سابقًا)، لاستلام نموذج طلب التقديم للحصول على إذن المزاولة، وفق ما نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأوضحت اللجنة أن عملية استقبال الراغبين في تقنين أوضاعهم ستكون خلال أسبوع من تاريخ الإعلان الصادر في 3 يناير 2021.

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