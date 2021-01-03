الثني يبحث سبل حل مشكلة الأكسجين الطبي بالمستشفيات ومراكز العزل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 09:07 مساء
وزير «صحة الموقتة» سعد عقوب يسلم رئيس الحكومة عبد الله الثني تقريرا سنويا حول عمل الوزارة (الحكومة الموقتة).

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، مع وزير الصحة سعد عقوب، سبل حل مشكلة الأكسجين الطبي بالمستشفيات ومراكز العزل الصحي.

جاء ذلك خلال استلام الثني من عقوب، التقرير السنوي لعمل وزارة الصحة عن العام الماضي 2020 ، وخطة عمل الوزارة للعام الحالي 2021، وفق ما نشرته صفحة الحكومة، اليوم الأحد، على موقع «فيسبوك».

صيانة مستشفى الأطفال بنغازي
وتضمن التقرير السنوي للعام 2020 إحصائيات عمل للمستشفيات التي تدار بعملية شراء الخدمة، وكافة المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية. كما تطرق إلى أوضاع مشروع صيانة مستشفى الأطفال بنغازي، ومركز العقم بالجبل الأخضر.

وتناول الاجتماع تحديد موعد افتتاح مستشفى البريقة العام، و تطوير مركز الكلى ببنغازي، وناقش كذلك عمل إدارة التفتيش بوزارة الصحة ودعمها للقيام بواجبها على الوجه الأكمل، ودراسة دعم العناصر الطبية التي ترغب بالعمل في المستشفيات التعليمية بالمدن.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة التعجيل بإصدار لائحة تنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التأمين الصحي، المقررة في اجتماع مجلس وزراء الحكومة الموقتة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محتجون يستهدفون منزلي رئيسة مجلس الشيوخ الأميركي وزعيم الجمهوريين
دولى
الكوري سون يتحدث عن هدفه الـ100 مع توتنهام
رياضة عالمية
الهند ترخص للقاح «أسترازينيكا- أكسفورد» وتنتج آخر محليا
دولى
11 نائبا جمهوريا بمجلس الشيوخ يعلنون رفضهم المصادقة على فوز بايدن
دولى
إصابة عمرو موسى بـ«كوفيد-19» ونقله للمستشفى
عربى
برنامج هذا المساء | صعوبات إجراء الانتخابات
فيديو
القاضي يفسر حيثيات إسقاط عضوية السباعي واعتماد الاتحادات الـ6 الجديدة
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: ماذا بعد الانفتاح المصري - الروسي على طرابلس؟
ليبيا
كاركاتير خيري - بعد 2020 العالم يتطلع إلى 2021
كاريكاتير
الإبراهيمي: الاهتمام الأميركي بتعيين مبعوث أممي إلى ليبيا «ضعيف وسلبي»
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا في العام 2021
كاريكاتير
العدد 267 من جريدة «الوسط»: تحولات إقليمية ودولية إزاء الملف الليبي في ختام 2020
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف تخطئ الأجسام المضادة وتهاجم أعضاء الجسم بدلا من الفيروس؟