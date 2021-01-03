الثني يبحث سبل حل مشكلة الأكسجين الطبي بالمستشفيات ومراكز العزل

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، مع وزير الصحة سعد عقوب، سبل حل مشكلة الأكسجين الطبي بالمستشفيات ومراكز العزل الصحي.
جاء ذلك خلال استلام الثني من عقوب، التقرير السنوي لعمل وزارة الصحة عن العام الماضي 2020 ، وخطة عمل الوزارة للعام الحالي 2021، وفق ما نشرته صفحة الحكومة، اليوم الأحد، على موقع «فيسبوك».
صيانة مستشفى الأطفال بنغازي
وتضمن التقرير السنوي للعام 2020 إحصائيات عمل للمستشفيات التي تدار بعملية شراء الخدمة، وكافة المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية. كما تطرق إلى أوضاع مشروع صيانة مستشفى الأطفال بنغازي، ومركز العقم بالجبل الأخضر.
وتناول الاجتماع تحديد موعد افتتاح مستشفى البريقة العام، و تطوير مركز الكلى ببنغازي، وناقش كذلك عمل إدارة التفتيش بوزارة الصحة ودعمها للقيام بواجبها على الوجه الأكمل، ودراسة دعم العناصر الطبية التي ترغب بالعمل في المستشفيات التعليمية بالمدن.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة التعجيل بإصدار لائحة تنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التأمين الصحي، المقررة في اجتماع مجلس وزراء الحكومة الموقتة.