الثني يبحث سبل حل مشكلة الأكسجين الطبي بالمستشفيات ومراكز العزل

وزير «صحة الموقتة» سعد عقوب يسلم رئيس الحكومة عبد الله الثني تقريرا سنويا حول عمل الوزارة (الحكومة الموقتة).

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، مع وزير الصحة سعد عقوب، سبل حل مشكلة الأكسجين الطبي بالمستشفيات ومراكز العزل الصحي.

جاء ذلك خلال استلام الثني من عقوب، التقرير السنوي لعمل وزارة الصحة عن العام الماضي 2020 ، وخطة عمل الوزارة للعام الحالي 2021، وفق ما نشرته صفحة الحكومة، اليوم الأحد، على موقع «فيسبوك».

صيانة مستشفى الأطفال بنغازي

وتضمن التقرير السنوي للعام 2020 إحصائيات عمل للمستشفيات التي تدار بعملية شراء الخدمة، وكافة المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية. كما تطرق إلى أوضاع مشروع صيانة مستشفى الأطفال بنغازي، ومركز العقم بالجبل الأخضر.

وتناول الاجتماع تحديد موعد افتتاح مستشفى البريقة العام، و تطوير مركز الكلى ببنغازي، وناقش كذلك عمل إدارة التفتيش بوزارة الصحة ودعمها للقيام بواجبها على الوجه الأكمل، ودراسة دعم العناصر الطبية التي ترغب بالعمل في المستشفيات التعليمية بالمدن.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة التعجيل بإصدار لائحة تنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التأمين الصحي، المقررة في اجتماع مجلس وزراء الحكومة الموقتة.