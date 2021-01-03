«داخلية الوفاق» تستهجن وتدين نبش أحد المقابر في صرمان وإزالة الأضرحة

شعار وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني. (أرشيفية: الإنترنت)

أعربت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، عن استهجانها وإدانتها لـ«ما حدث من نبش للقبور بأحد المقابر بمدينة صرمان وإزالة الأضرحة»، منبهة إلى أن تلك الأفعال «تثير الفوضى وتتسبب في الإخلال بالأمن العام وإثارة الفتن والقلاقل».

وأكدت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، التزامها «بمنع مثل تلك الأفعال والاعتداءات من نبش للقبور وإزالة الأضرحة»، مشيرة إلى أنها «لم تصدر أي تعليمات لأي جهة أمنية تابعة لها بشأن تقديم يد العون والمساعدة لمَن يقوم بتلك الأفعال».

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إن مَن يقومون بتلك الأفعال «سيتحملون وحدهم عواقب ما قاموا به وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط نابشي القبور من قبل مديريات الأمن بالمناطق وفق المواد (294، 293، 292) من قانون العقوبات الليبي».