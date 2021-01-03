الثني يوجه الهيئة العامة للكهرباء بضرورة رفع مستوى الخدمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 03:52 مساء
الثني مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري, 3 يناير 2020. (الحكومة الموقتة)

وجه رئيس مجلس وزراء الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، تعليمات للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، بضرورة الرفع من مستوى الخدمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في بنغازي مع رئيس الهيئة المهندس فخري المسماري.

وشدد الثني، خلال الاجتماع، على ضرورة تقديم خطة لتطوير الشبكة بما يرفع المعاناة عن المواطنين.

فيما أكد الثني أن الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة تقوم بحلحلة المشاكل حسب الأولوية، مشيرًا إلى أن الهيئة بصدد القيام بمعالجة للشبكة، وإقامة عمرات للمحطات لتحسين الخدمة.

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