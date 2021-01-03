الثني يوجه الهيئة العامة للكهرباء بضرورة رفع مستوى الخدمة

وجه رئيس مجلس وزراء الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، تعليمات للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، بضرورة الرفع من مستوى الخدمة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في بنغازي مع رئيس الهيئة المهندس فخري المسماري.
وشدد الثني، خلال الاجتماع، على ضرورة تقديم خطة لتطوير الشبكة بما يرفع المعاناة عن المواطنين.
فيما أكد الثني أن الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة تقوم بحلحلة المشاكل حسب الأولوية، مشيرًا إلى أن الهيئة بصدد القيام بمعالجة للشبكة، وإقامة عمرات للمحطات لتحسين الخدمة.