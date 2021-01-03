ضبط متهمين بمحاولة هتك عرض طفل من مشروع الهضبة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 02:53 مساء
المتهمان. (مديرية أمن طرابلس)

تمكن مركز شرطة طريق المطار، من ضبط متهمين اثنين بمحاولة هتك عرض طفل من منطقة مشروع الهضبة.

وقالت مديرية أمن طرابلس، إن رئيس التحقيق بمركز شرطة طريق المطار، رفقة أعضاء التحري بالمركز تمكنوا من إلقاء القبض على ( ع.ا/ ف.ا/ ت.ا / م.ب)، على خلفية شكوى مقدمة من (ع.ع) اتهمهم فيها (وهم جيرانه)، تعرضوا لشقيقه الصغير، وخطفه من أمام منزله في منطقة مشروع الهضبة.

وأوضحت الشكوى أن المتهمين اقتادوا الطفل، تحت تهديد السلاح لمنطقة مشجرة خلف رابش بوسليم، وخلعوا ثيابه لأجل مواقعته وهتك عرضه، ولكن صراخ الطفل جذب بعض الأشخاص الذين تمكنوا من إنقاذه، بعد أن لاذ المجرمون بالفرار.

وبحسب بيان مديرية أمن طرابلس، فبعد البلاغ والتحري تم التوصل للفاعلين، وإلقاء القبض على اثنين منهم وتمت إحالتهما للنيابة العامة من حيث الاختصاص.

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