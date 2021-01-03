إصابات «كورونا» في مستشفى الكويفية «صفر» بعد تحليل 75 عينة اشتباه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 12:22 مساء
عامل صحي يسحب عينة الكشف عن «كورونا» في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مستشفى الكويفية التخصصي التعليمي للأمراض الصدرية والدرن، أنه لم يسجل أي إصابات بفيروس كورونا أمس السبت.

وقال المكتب الإعلامي للمستشفى، نقلاً عن المختبر المرجعي التابع له، إنه تم سحب 75 عينة اشتباه، وبعد فحص العينات بتقنية PCR، أظهرت النتائج سلبية جميع العينات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 670 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و23 حالة وفاة.

670 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا و23 حالة وفاة

وأكد المركز تسجيل 1129 حالة شفاء؛ ليصل إجمالي الحالات المصابة منذ وصول الفيروس إلى ليبيا في مارس الماضي إلى 101 ألف و414 حالة، منها 25 ألفا و523 ما زالت مصابة، فيما تعافى 74 ألفا و381 آخرون، وتوفيت 1510 حالات.

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