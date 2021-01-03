تعرف إلى المدن الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات وحالات الشفاء في ليبيا.. (الأحد 3 يناير 2020)

عنصران طبيان في المستشفى الميداني العسكري أجدابيا، (أرشيفية: صفحة المستشفى على فيسبوك)

بـ288 حالة، جاءت طرابلس في مقدمة المدن الأكثر تسجيلا للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي أعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد، تليها مصراتة بـ75 حالة.



وحسب المركز، سجلت ليبيا 670 حالة إصابة جديدة بالفيروس و23 حالة وفاة و1129 حالة شفاء؛ ليصل إجمالي الحالات المصابة منذ وصول الفيروس إلى البلاد في مارس الماضي إلى 101 ألف و414 حالة، منها 25 ألفا و523 ما زالت مصابة، فيما تعافى 74 ألفا و381 آخرون، وتوفيت 1510 حالات.



وتوزعت حالات الإصابة الجديدة، بين: 288 حالة في طرابلس، و75 في مصراتة، و19 في الزاوية الغرب، و3 حالات في قصر بن غشير، و18 في الماية، و3 في الرجبان، و15 في العجيلات، و5 في سبها، وواحدة في تساوة، واثنتان في بنت بيه.



وجرى تسجيل 6 حالات في الشاطئ وحالتين في البوانيس ومثلهما في الجفرة، و14 في بني وليد، وحالتين في صبراتة، و3 في الرياينة، و3 في الجميل، و17 في الخمس و44 في زليتن، و7 في القره بوللي، وحالة في جادو، و12 في جنزرو، وحالتين في يفرن، ومثلهما في طبرق.



كما سجلت حالة واحدة في الجفارة، و4 في المنشية الجميل، وحالتان في قصر الأخيار، وحالة في نالوت، و17 في العامرية، وحالتان في رقدالين، و32 في سرت، و9 في زوارة، و28 في الزنتان، وحالة في باطن الجبل، ومثلها في الأصابعة، و4 حالات في سوق الخميس امسيحل، وحالتان في الحوامد، ومثلهما في ترهونة، وكذلك في نمسة، وحالة في الزاوية الجنوب، و5 في زلطن، و9 في السواني بن آدم، وحالة واحدة في العزيزية.



أما حالات الشفاء فجاءت بواقع، 717 حالة في طرابلس و6 في سوق الخميس امسيحل و3 حالات في الخمس و30 في صرمان و8 في الكفرة و94 حالة في مصراتة و7 في الزنتان و130 في بني وليد و5 في سبها و115 في زوارة و9 في السبيعة و5 حالات في قصر بن غشير.



أما حالات الوفاة فتوزعت بين 10 حالات في طرابلس وواحدة في كل من جنزور وقصر بن غشير ودرج وصرمان، وحالتين في كل من زوارة والقره بوللي وزليتن، وثلاث حالات في مصراتة.