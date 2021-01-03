«الأرصاد»: احتمال سقوط أمطار على سهل بنغازي والجبل الأخضر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هبوب رياح نشطة على مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق اليوم الأحد، على أن تسجل الحرارة انخفاضا ملحوظا غدا الإثنين على مناطق غرب ليبيا.



رأس اجدير- مصراتة- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- تتكاثر السحب مساء اليوم خاصة على الساحل الممتد من الخمس حتى سرت مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

- الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول تدريجيا مساء هذا اليوم إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 14و18 درجة، ولا تتجاوز 12 درجة على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاضا غدا على أغلب المناطق.



الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد- الواحات- مرادة:

- تتكاثر السحب من مساء اليوم على بعض المناطق الساحلية مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

- الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلى 50 كم/الساعة على مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر، مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول تدريجيا غدا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 19 و23 درجة، ولا تتجاوز 17 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل انخفاضا يوم الثلاثاء على أغلب المناطق.



الجفرة– سبها- غـات- غدامس- الحمادة:

- تتكاثر السحب من حين لآخر على أغلب المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

- الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على غدامس والحمادة والجفرة؛ بينما تكون شرقية إلى جنوبية شرقية على بقية المناطق تتحول غدا إلى شمالية غربية .

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 26 و28 درجة، وما بين 15 و20 درجة على غدامس والحمادة والجفرة وتسجل انخفاضا غدا على أغلب المناطق خاصة غدامس والحمادة.



الكفرة- السرير- تازربو:

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية فشمالية شرقية.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 25 و27 درجة، وتسجل انخفاضا يوم الثلاثاء على اغلب المناطقْ.