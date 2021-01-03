ارتفاع إصابات «كورونا» في مراكز عزل «صحة الموقتة» إلى 6540 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 10:37 صباحا
عاملون صحيون في مركز عزل بمنطقة الشورى بالكفرة، (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة ارتفاع حالات الإصابة المسجلة في مراكز العزل التابعة لها إلى 6540 حالة، منها 5239 حالة شفاء.

وقالت إدارة اﻹعلام بالوزارة في بيان أمس، إن مراكز العزل التابعة سجلت 753 حالة وفاة منذ ظهور الوباء.

وبين مراكز العزل التابعة سجل مركز العزل السريري برج الأمل بنغازي 18 حالة تنفس صناعي، وهو الأعلى بين مراكز العزل في تسجيل حالات عناية مركزة.

وتوزعت حالات الإصابة على مراكز العزل، حيث سجلت طبرق 327 حالة، ودرنة 522 والمنصورة 523، وأجدابيا 537 والواحات 281، والكفرة 325 والبريقة 111، كما سجلت سبها 1191 حالة والمرج 183 حالة.

فيما سجلت بنغازي 1240 حالة في مركز العزل ببرج الأمل، و342 بمركز العزل الهواري، و133 حالة بخليج السدرة، و141 في بنت بيه، و154 في تازربو، 443 في سرت، و87 في الجفرة.

فيما توزعت حالات الشفاء على طبرق بـ235 حالة، ودرنة 476، والمنصورة 267، وأجدابيا 409 حالات، والواحات 243، والكفرة 278، والبريقة 84، و1065 في سبها، و134 في المرج، و1070 حالة في برج الأمل بنغازي، و249 في مستشفى الهواري في بنغازي أيضا.

كما تم تسجيل 24 حالة شفاء في خليج السدرة، و130 حالة في بنت بيه، و146 في تازربو، و344 حالة في سرت، و85 حالة في الجفرة.

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