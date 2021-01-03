«تعليم الوفاق» توضح سبب إعادة الدراسة يوم السبت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 08:50 صباحا
تلاميذ في أول أيام الدراسة بالعام الدراسي الجديد بغريان، 2 يناير 2021. (تعليم الوفاق)

أعلن وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة أن قرار المجلس الرئاسي رقم 962 لسنة 2020 بشأن اعتبار السبت يوم دراسة وعمل عادي هدفه «مساعدة الوزارة في تنفيذ خطتها الاحترازية بشأن انتظام الطلاب والتلاميذ داخل مدارسهم بنظام التباعد».

وأضاف أن القرار يأتي أيضا للمساعدة على «تنفيذ الخطة الدراسية التي اعتمدت على ضرورة تواجد الطلاب ثلاتة أيام في الأسبوع داخل فصولهم»، حسبما نقلت عنه صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك» اليوم الأحد.

- بالصور: التلاميذ يلتزمون بالكمامات والتباعد في أول أيام العام الدراسي الجديد

وأشار إلى أنه وجه بضرورة التنسيق مع وزارتي المالية والعمل من أجل وضع تصور مالي وقانوني للعاملين يوم العطلة، وكذلك ضرورة تشكيل لجنة فنية داخل الوزارة تتولى تحديد المستهدفين من الإداريين، والفنيين بالتواجد داخل المؤسسات التعليمية، ومراقبات التعليم، «ليتم تحديد المعاملة المالية بالخصوص».

كما أكد أن اعتبار السبت يوم دراسة عادي «اقتضته ظروف مختلفة، لكن الوزارة ستعمل على ضمان حقوق العاملين مادياً بعد تنظيم الإجراءات الإدارية بالخصوص».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج هذا المساء | صعوبات إجراء الانتخابات
فيديو
الجيش العراقي يفكك لغما بعد اكتشافه ملتصقا بناقلة نفط
عربى
القاضي يفسر حيثيات إسقاط عضوية السباعي واعتماد الاتحادات الـ6 الجديدة
رياضة محلية
توقعات بموجة إفلاس عام في ألمانيا حال تمديد الإغلاق الثاني لـ«كورونا»
اقتصاد
إسكتلندا تأمل بالانضمام مجددا إلى الاتحاد الأوروبي كـ«دولة مستقلة»
دولى
الدولار يرتفع في السوق الموازية قبل ساعات من تطبيق السعر الموحد للعملة الليبية
ليبيا
البدء في تصوير الجزء التاسع من منوعة «هدرازي»
ثقافة وفن
فوز طائرة السويحلي والاتحاد المصراتي في الدوري الليبي
رياضة محلية
«طائر الليل الحزين» يحلق في سماء القاهرة.. وفاة وحيد حامد
ثقافة وفن
العبدلاوي.. عاد من «كورونا» فأصاب عينه بمفرقعات رأس السنة
رياضة عالمية
الكونغرس يصوت لصالح إبطال «فيتو» ترامب في شأن موازنة الدفاع
دولى
جريدة «الوسط»: ماذا بعد الانفتاح المصري - الروسي على طرابلس؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الهند: محاكاة لعملية التطعيم ضد «كوفيد-19» قبل إطلاق حملة ضخمة في البلاد