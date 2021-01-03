الخمس تستضيف الملتقى الأول للمرأة الليبية والقانون

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 12:40 صباحا
انطلاق فعاليات الملتقى الأول للمرأة الليبية والقانون في الخمس، 2 يناير 2020. (بلدية الخمس)

احتضنت قاعة المؤتمرات بكلية الاقتصاد والتجارة جامعة «المرقب»، السبت، فعاليات اليوم الأول لملتقى المرأة الليبية والقانون، الذي تنظمه وتُشرف عليه بلدية الخمس، بالتعاون مع جامعة «المرقب»، والتنسيق مع نقابة «المستشارين القانونيين» بالمدينة، ومكتب الهيئة العامة للثقافة الخمس.

وحضر فعاليات اليوم الأول من الملتقى، الذي حمل عنوان «الإدارة المحلية وزيادة كوتا المرأة»، عضوات المجالس البلدية، وجمعٌ من الناشطات والقانونيين والنقباء والحقوقيين ومستشار الشؤون الأفريقية بالهيئة العامة للثقافة، حسب بيان منشور على صفحة بلدية الخمس بموقع «فيسبوك».

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وبدأت الجلسات بنبذة عن الإدارة المحلية وزيادة «كوتا» المرأة قدمها وزير الحكم المحلي الأسبق والأمين العام للرابطة الوطنية للمجالس البلدية الدكتور محمد الحراري، تلى ذلك حلقة نقاش أدارتها فُسح فيها المجال للحضور الذين قدموا مداخلات عدة عن الإدارة المحلية في ليبيا والمرأة. ومن المقرر أن تستمر فعاليات اليوم الثاني والختامي للملتقى غدًا الأحد، بعنوان «العنف الأسري ضد المرأة».

ويستهدف الملتقى التعريف بالإدارة المحلية، وزيادة «كوتا» المرأة بالإدارة المحلية، معرفة أنواع ووسائل العنف الأسري ضد المرأة الليبية، طرح برامج تأهيل المرأة الليبية لمواجهة العنف الأسري ضدها.

انطلاق فعاليات الملتقى الأول للمرأة الليبية والقانون في الخمس، 2 يناير 2020. (بلدية الخمس)
انطلاق فعاليات الملتقى الأول للمرأة الليبية والقانون في الخمس، 2 يناير 2020. (بلدية الخمس)
انطلاق فعاليات الملتقى الأول للمرأة الليبية والقانون في الخمس، 2 يناير 2020. (بلدية الخمس)
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