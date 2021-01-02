إصابتان جديدتان بـ«كورونا» في طبرق

أحد الميادين الرئيسية في مدينة طبرق. (أرشيفية الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، السبت، تسجيل حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد».



جاء ذلك بعد إجراء تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» لعدد لم تحدده اللجنة في بيانها رقم «97»، المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- 91 إصابة بـ«كورونا» في طبرق خلال شهرين



يشار إلى أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة طبرق أحصى 91 إصابة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 42 حالة شفاء، وتسع حالات وفاة جراء الوباء خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي. وحتى 31 ديسمبر، تم تسجيل 325 حالة إصابة بالفيروس في طبرق، بينها 40 حالة نشطة و235 حالة شفاء و50 حالة وفاة.