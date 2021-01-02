رئيس «تسييري طبرق» يزور مشروع تصريف مياه الأمطار

زيارة رئيس «تسييري طبرق» لمشروع تصريف مياه الأمطار, 2 يناير 2021. (الإنترنت)

قام، اليوم السبت، رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، بزيارة تفقدية لمشروع تصريف مياه الأمطار بمنطقة الكورنيش، وهو أحد مشاريع بلدية طبرق وبإشراف مكتب المشروعات.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طبرق إن رئيس المجلس التسييري للبلدية قدم شكره للحكومة الموقتة ووزارة الحكم المحلي ومؤسسة الموارد المائية، لدعمها اللا محدود لبلدية طبرق، مضيفًا أن قطر أنابيب التصريف يصل إلى 1200 وبطول 400 متر.

وأضاف المكتب أن الأنابيب تقوم بتصريف مياه الأمطار من خلف المستشفى العسكري سابقًا، وحول جزيرة شهداء البوستر وأمام عمارات حي النور بسرعة كبيرة للتدفق.

وبحسب المكتب فإن الأنابيب السابقة وغرف التفتيش السابقة كانت صغيرة وهي وراء أسباب التدفق البسيط لمياه الأمطار في هذه الأماكن.

كما تم مد أنابيب صغيرة لمد خطوط الكهرباء للكورنيش وغيرها من المشاريع حتى نتفادى تكسير الطرقات.

زيارة رئيس «تسييري طبرق» لمشروع تصريف مياه الأمطار, 2 يناير 2021. (الإنترنت)