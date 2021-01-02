مسؤول روسي يعلن تحرير 4 مواطنين روس خطفوا في ليبيا

طائرة تابعة للخطوط الجوية الروسية. (سبوتنيك)

أعلن عضو الغرفة الاجتماعية الروسية ورئيس صندوق حماية القيم الوطنية ألكسندر مالكفيتش، السبت، تحرير أربعة مواطنين روس كانوا مخطوفين في ليبيا، مشيرًا إلى أن طائرة تقلهم تتجه حاليًا إلى روسيا.



وكتب مالكفيتش على قناته على «تلغرام»: «يسعدني أن أعلن أن طائرة تقل مجموعة من المواطنين الروس المحررين في ليبيا، تتجه إلى روسيا»، على ما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، دون أن يكشف المسؤول مزيد التفاصيل عن هوية الروس الأربعة، أو تاريخ خطفهم أو هوية خاطفيهم.

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وسبق أن أعلن مالكفيتش في ديسمبر، إطلاق الروسييْن مكسيم شولغاي وسامر سويفان، المعتقليْن في طرابلس منذ مايو 2019، وقال ردًّا على سؤال لوكالة «سبوتنيك» آنذاك، «أؤكد ذلك، تم إطلاقهما».



يشار إلى أن وكالة «بلومبرغ» أفادت في أكتوبر، بأن حكومة الوفاق وافقت على إطلاق الروسييْن، بعد اتفاق توصلت إليه مع موسكو خلال منتصف نفس الشهر.



واحتُجز الروسيان على خلفية عملهما مع سيف الإسلام القذافي، للمساعدة في هندسة عودته من خلال انتخابات نهائية، حيث اتهمهما الادعاء العام في طرابلس بالتدخل في الانتخابات لصالح موسكو، لكن الشركة التي أرسلتهما إلى ليبيا ومقرها موسكو نفت الاتهامات.