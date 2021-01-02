استعدادا للانتخابات.. ورشة عمل لموظفي مراكز الاقتراع في أجخرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 يناير 2021, 08:40 مساء
ورشة عمل لموظفي مراكز الاقتراع في أجخرة، 2 يناير 2020. (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)

نظمت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية بالحكومة الموقتة ورشة عمل في بلدية أجخرة؛ بهدف تدريب موظفي مراكز الاقتراع في ضوء اقتراب موعد انطلاق الانتخابات البلدية بالمدينة.

وتنطلق انتخابات المجلس البلدي أجخرة، يوم الإثنين الموافق 11 يناير 2021، ومن المقرر استمرار التدريب لمدة يومين في بلديات جالو وأوجلة وأجخرة، حسب بيان منشور على صفحة اللجنة المركزية للانتخابات البلدية بموقع «فيسبوك».

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وتستمر فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين للمجالس البلدية في جالو وأوجلة وأجخرة حتى السبت المقبل، يليها صمت انتخابي، ثم يوم اقتراع موحد في البلديات الثلاث.

ورشة عمل لموظفي مراكز الاقتراع في أجخرة، 2 يناير 2020. (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)
ورشة عمل لموظفي مراكز الاقتراع في أجخرة، 2 يناير 2020. (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)
ورشة عمل لموظفي مراكز الاقتراع في أجخرة، 2 يناير 2020. (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)
ورشة عمل لموظفي مراكز الاقتراع في أجخرة، 2 يناير 2020. (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)
ورشة عمل لموظفي مراكز الاقتراع في أجخرة، 2 يناير 2020. (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)
ورشة عمل لموظفي مراكز الاقتراع في أجخرة، 2 يناير 2020. (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)
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