بالصور.. عودة الدراسة التمهيدية بمرحلة التعليم الأساسي في غريان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 يناير 2021, 07:35 مساء
انطلاق الدراسة التمهيدية لمرحلة التعليم الأساسي، في بلدية غريان, 2 يناير 2021. (مراقبة تعليم غريان)

انطلقت صباح اليوم السبت، الدراسة التمهيدية للصفوف الأولى من الأول إلى السادس من مرحلة التعليم الأساسي، في بلدية غريان، وفق الخطة الدراسية من وزارة التعليم، بواقع ثلاثة أيام أسبوعيًّا لعدد أربع حصص يوميًّا وفق الإجراءات الاحترازية .

ورصدت مراقبة التعليم غريان، عودة الدراسة في مدرستي البيان وغريان الجنوبية، إذ تم توزيع الجداول الدراسية وبداية الدراسة.

والأربعاء الماضي، قال مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية في حكومة الوفاق الدكتور الطاهر حبيب، إن جميع المدارس ملتزمة بتوزيع التلاميد والطلاب بنظام ثلاثة أيام في الأسبوع فقط بما يضمن الالتزام بالإجراءات الوقائية للجميع.

جاء ذلك خلال كلمة حبيب في مؤتمر صحفي عقدته وزارة التعليم، الأربعاء، للإفصاح عن خطتها للعام الدراسي 2020-2021.

وأشار حبيب إلى أن العودة الدراسية التمهيدية للصفوف من الثاني إلى السادس تُخصَّص لغرض مراجعة الدروس والمقررات السابقة، لافتًا إلى أن الدراسة للصف الأول من التعليم الأساسي ستبدأ اليوم السبت، وأكد أن عملية توزيع الكتاب المدرسي تسير بشكل جيد وتشمل المدارس كافة.

انطلاق الدراسة التمهيدية لمرحلة التعليم الأساسي، في بلدية غريان, 2 يناير 2021. (مراقبة تعليم غريان)
انطلاق الدراسة التمهيدية لمرحلة التعليم الأساسي، في بلدية غريان, 2 يناير 2021. (مراقبة تعليم غريان)
انطلاق الدراسة التمهيدية لمرحلة التعليم الأساسي، في بلدية غريان, 2 يناير 2021. (مراقبة تعليم غريان)
انطلاق الدراسة التمهيدية لمرحلة التعليم الأساسي، في بلدية غريان, 2 يناير 2021. (مراقبة تعليم غريان)
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