اجتماع موسع بين جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الموقتة ومركز طبرق الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 02 يناير 2021, 06:56 مساء
جانب من اجتماع جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الموقتة ومركز طبرق الطبي، 2 يناير 2021. (الإنترنت)

عقد بفندق دار السلام، اليوم السبت، اجتماع موسع بين جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الموقتة ومركز طبرق الطبي، بدعوة رسمية من الدكتور فرج عبدالله الجالي، مدير عام مركز طبرق الطبي، لجهاز الإمداد لوضع خطة عمل للأقسام الطبية في العام 2021.

وأثنى الجالي على دور جهاز الإمداد الطبي في 2020، ضمن دورهم الفعال في توفير مستلزمات الجراحات التخصصية، والأدوية لأغلب التخصصات الطبية بالمركز وتسيير إجراء ورش عمل كبيرة فى جراحات طبية مختلفة.

وبدأ مدير إدارة الصيدلة بالمركز، الدكتور ناصر الدارة، الاجتماع بالترحيب بالضيوف من جهاز الإمداد الطبي، على تلبية الدعوة.

فيما ضم الاجتماع رئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي، د. أحمد بورتيمة مفتاح، ونائب رئيس مجلس إدارة الجهاز د. عبدالحميد بوزيد التختاش، ومدير إدارة المخازن الطبية بالجهاز د. ناصر الشريف، ومدير إدارة المعدات الطبية بالجهاز م. جمال خليفة المقاني، ورئيس قسم التوزبع بالجهاز سالم إمحمد الفيتوري، ومدير مكتب مدير الجهاز محمد سليمان الطرابلسي.

وكان من ضمن الحضور مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام الطبية بمركز طبرق الطبي، وفي الختام تم تسليم درع العطاء لجهاز الإمداد الطبي على دعمه طوال العام 2020.

اجانب من اجتماع جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الموقتة ومركز طبرق الطبي, 2 يناير 2021. (الإنترنت)
اجانب من اجتماع جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الموقتة ومركز طبرق الطبي, 2 يناير 2021. (الإنترنت)
اجانب من اجتماع جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الموقتة ومركز طبرق الطبي, 2 يناير 2021. (الإنترنت)
اجانب من اجتماع جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الموقتة ومركز طبرق الطبي, 2 يناير 2021. (الإنترنت)
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