المجلس الرئاسي يقرر إلغاء عطلة يوم السبت بوزارة التعليم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 يناير 2021, 03:45 مساء
شعار حكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إلغاء عطلة يوم السبت من كل أسبوع، للعاملين بوزارة التعليم.

وقال المجلس في قرار صادر، بداية شهر ديسمبر الماضي، سيكون يوم السبت من كل أسبوع يوم دراسة وعمل عادي للعاملين بوزارة التعليم، خلال العام الدراسي 2020/2021.

ولفت إلى أنه يجوز لوزير التعليم استثناء بعض الجهات التابعة من أحكام هذا القرار.

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والأربعاء الماضي، قال مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية في حكومة الوفاق، الدكتور الطاهر حبيب، إن جميع المدارس ملتزمة بتوزيع التلاميد والطلاب بنظام ثلاثة أيام في الأسبوع فقط بما يضمن الالتزام بالإجراءات الوقائية للجميع.

جاء ذلك خلال كلمة حبيب في مؤتمر صحفي عقدته وزارة التعليم، يوم الأربعاء، للإفصاح عن خطتها للعام الدراسي 2020-2021، ونقلت وقائعه صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك»

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