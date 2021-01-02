«الأرصاد»: احتمال سقوط أمطار متفرقة من مصراتة إلى الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 يناير 2021, 11:15 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تتكاثر السحب من حين لآخر على بعض مناطق شمال ليبيا، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على المناطق الممتدة من مصراتة إلى الجبل الأخضر.

رأس اجدير - مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق مصراتة وبني وليد وسرت صباح اليوم.
- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 15 و20 درجة، وتسجل انخفاضا من مساء غد الأحد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:
- تكاثر السحب على بعض مناطق الخليج وسهل بنغازي والجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة هذا اليوم.
- الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار خصوصا على الخليج وسهل بنغازي.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 17 و22 درجة ولا تتجاوز 15 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
- تتكاثر السحب من حين لآخر على مناطق متفرقة.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و25 درجة ولا تتجاوز 17 درجة على غدامس والحمادة وتسجل انخفاضا يوم الاثنين.

الكفرة - السرير - تازربو:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 23 و26 درجة.

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