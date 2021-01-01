رئيس وزراء فرنسا يقضي أول أيام 2021 مع وحدات «برخان» قرب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 يناير 2021, 10:00 مساء
رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس. (أرشيفية: الإنترنت)

 قضى رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أول أيام العام الجديد، الجمعة مع الوحدات العسكرية الموجودة في شمالي تشاد، قرب الحدود مع ليبيا، وذلك خلال زيارته لدعم قوات «برخان» الفرنسية.

وقال كاستيكس إنه أجرى لقاء مثمرا مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، أمس الخميس، لدى وصوله نجامينا حيثما قضى ليلة رأس السنة مع قوات بلاده في تشاد.

وحسبما نقلت وسائل إعلام فرنسية، أوضح كاستيكس أثناء لقاء مع رئيس تشاد بمقر إقامته قرب الحدود السودانية أنه «أجرى مناقشات مثمرة ومتعمقة وأنهما بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين، لتحقيق هدف مشترك هو محاربة الإرهاب».

وتحدث عن «احتمالات عقد مؤتمر قمة نجامينا القادم» في يناير أو فبراير، الذي سيجمع بين فرنسا وشركائها من مجموعة الساحل الخمس «مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد»، المعنيين بمكافحة الإرهاب.

وكشف كاستكس عن «زيارة ديبي إلى فرنسا قريبًا لمناقشة» الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «كل هذه الآراء»، دون مزيد من التوضيح.

وأدلى رئيس الوزراء الفرنسي بكلمة في معسكر كوسي في نجامينا، مركز قيادة قوات برخان حيث وجد مع جنود بلاده الـ800 في القاعدة التي تنطلق من خلالها العمليات في منطقة الساحل والصحراء، كما التقى الوحدات الموجودة في فايا لارجو شمالي تشاد، وهي واحة مطلة على ليبيا.

وساعدت القوات الفرنسية بشكل كبير السلطات التشادية خلال الأعوام السابقة في استهداف مجموعات مسلحة حاولت عبور الحدود الشمالية لتشاد من ليبيا، بناء على طلب من إدريس ديبي.

ومطلع 2019 نفذت مقاتلات «ميراج 2000» الفرنسية تدخلا بالتعاون مع الجيش التشادي لوقف تقدم عدائي، بواسطة 40 سيارة نقل وتم تفريق مجموعة كانت تتوغل في عمق الأراضي التشادية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد «بريكست».. هل تحظى بريطانيا بمكانة «أقوى» في العالم كما يأمل جونسون؟
دولى
كاركاتير خيري - بعد 2020 العالم يتطلع إلى 2021
كاريكاتير
«داخلية الوفاق»: ترحيل 5360 مهاجرا عبر الرحلات الجوية خلال العام 2020
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا في العام 2021
كاريكاتير
العدد 267 من جريدة «الوسط»: تحولات إقليمية ودولية إزاء الملف الليبي في ختام 2020
ليبيا
عقيلة يحذر من «المسارات الموازية» ويرفض مبدأ «المغالبة العددية»
ليبيا
«تعليم الوفاق»: الدراسة بنظام 3 أيام أسبوعيا.. وتوفير فصول دراسية متنقلة كخطة ...
ليبيا
«تعليم الوفاق»: تقليص المقررات بما لا يتجاوز 25%.. واعتماد الإطار الوبائي لعودة ...
ليبيا
سيالة يطالب روسيا بـ«دعم خروج المقاتلين الأجانب» من ليبيا
ليبيا
وثائق: بريطانيا عارضت رغبة بيل كلينتون توسيع العقوبات على ليبيا في 1996
ليبيا
تشاووش أوغلو: تركيا لا تنكر حقيقة تأثر المحادثات الليبية بالوضع العسكري على ...
ليبيا
عالم يتوقع موعد زوال «كورونا»
طب وصحة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح لتفادي الإصابة بـ«كورونا» مرتين