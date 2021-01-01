وصول 2900 طن أسمنت لميناء بنغازي البحري

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 يناير 2021, 08:45 مساء
ميناء بنغازي البحري, 24 نوفمبر 2020. (صفحة الميناء على فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري، سفينة نقل الأسمنت (سام) الوكيل الملاحي لشركة ليبيا التضامن للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 2900 طن من مادة الأسمنت السائب...

وفق الناطق باسم الميناء، مفتاح الشهيبي، دخل الميناء عدد من السفن التجارية، إذ رست سفينة نقل الحاويات (بلتاكي) الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 265 حاوية بضائع وسلع مختلفة، كما وصلت السفينة (أس سافينجا)، الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 309 حاويات بضائع متنوعة...

وأوضح الشهيبي، أن الميناء استقبل أيضا السفينة (أسبرينزا) الوكيل الملاحي لشركة عبر أعالي البحار للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 318 حاوية بضائع ..

كما وصلت السفينة (ڤكتوريا) الوكيل الملاحي لشركة الشواطئ الذهبية للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 247 حاوية بضائع متنوعة.

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