بالصور: جهاز النهر الصناعي يباشر أعمال الصيانة في بنغازي

أعمال الصيانة واستبدال الصمامات لغُرفة تخفيف الضغط رقم «4» بطريق المطار. (بلدية بنغازي)

أعلنت بلدية بنغازي، الجمعة، أن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي يباشر أعمال الصيانة واستبدال الصمامات لغُرفة تخفيف الضغط رقم «4» بطريق المطار ومحطة الماجوري وربط خط 400 مم بطريق العروبة.

وأوضحت، في بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للبلدية، أنه من المقرر الانتهاء من هذه الأعمال الساعة الثامنة مساءً حسب الخُطة الموضوعة.

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ونوهت بأن فنيي الجهاز يباشرون أعمال استبدال صمامات التحكم والعزل للغرفة، وربط خط 400 مم بطريق العروبة، مشيرة إلى أن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي تستبدل الصمامات بمحطة الماجوري بمُتابعة من غُرفة العمليات والطوارئ بالبلدية.

ويوم الخميس أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي قطع المياه عن معظم أجزاء وسط وشرق مدينة بنغازي اليوم الجمعة، من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء.