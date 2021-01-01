بالصور: تعزيزات أمنية مكثفة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 يناير 2021, 05:41 مساء
جانب من التعزيزات الأمنية في طرابلس وضواحيها. 1 يناير 2021. (داخلية الوفاق)

نشرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الجمعة، عددًا من القوات التابعة لإدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، والمتمثلة في سريتين من الإدارة للانطلاق لدعم وإسناد الدوريات العاملة داخل العاصمة طرابلس وضواحيها، ومساندة الأجهزة الأمنية الأخرى لبسط الأمن وضبط المجرمين والخارجين عن القانون ومنع حدوث أي خروقات أمنية.

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وفي السياق أجرى مدير أمن الجفارة، ورئيس لجنة ضم المقاتلين عميد عبدالناصر الطيف، زيارة لمقر معهد تدريب العزيزية للإشراف على سير تنفيذ أعمال الصيانة، وفقًا لصفحة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على «فيسبوك».

وشدد رئيس اللجنة على الجهات المنفذة بتسليم المقر حسب الموعد المحدد.

كما نشرت مديرية أمن السهل الغربي دوريات أمنية لتعزيز الوجود وبسط القانون، وذلك من خــلال إقامة البوابات والتمركزات الليلية لحفظ الأمن والسهر على راحة وسلامة المواطنين، وضبط المجرمين والخارجين عن القانون ومنع حدوث أي خروقات أمنية.

جاء ذلك بناء على تعليمات مدير الأمن عميد عزالدين الزوق، وتنفيذًا للخطة الأمنية الصادرة عن المديرية.

جانب من التعزيزات الأمنية في طرابلس وضواحيها. 1 يناير 2021. (داخلية الوفاق)
جانب من التعزيزات الأمنية في طرابلس وضواحيها. 1 يناير 2021. (داخلية الوفاق)
جانب من التعزيزات الأمنية في طرابلس وضواحيها. 1 يناير 2021. (داخلية الوفاق)
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