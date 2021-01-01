طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وزليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 يناير 2021, 01:08 مساء
عامل صحي يعرض أنابيب تحتوي على عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 467 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» أمس الخميس، منها 242 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ45 حالة، ثم زليتن بـ43 حالة، و30 حالة في صرمان، و18 حالة في الزاوية المركز، و15 حالة في الزهراء، وتسع حالات في الماية، وثماني حالات في الجفرة، وست حالات في العامرية، وخمس حالات في أجدابيا، وأربع حالات في كل من الجميل وسبها، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة.

إضافة إلى ثلاث حالات في كل من ظاهر الجبل والعجيلات وقصر بن غشير وصبراتة، وحالتين في كل من تراغن والزاوية الغرب والكفرة وبني وليد والخمس وجادو وجنزور وغدامس والمنشية الجميل وقصر الأخيار ورقدالين، وحالة واحدة في كل من وادي عتبة والشاطئ والرياينة وطبرق.

وتماثل للشفاء 1145 مصابا منهم 691 حالة في طرابلس، وحالتان في كل من السائح والقلعة، و11 حالة في سوق الخميس، وأربع حالات في كل من قصر بن غشير وأجدابيا، و300 حالة في صبراتة، و60 حالة في مصراتة، و24 حالة في سبها، وست حالات في القرة بوللي، و17 حالة في باطن الجبل، و12 حالة في كل من الزاوية المركز والعجيلات.

في حين توفي تسعة مصابين، بينهم حالتان في كل من مصراتة وأجدابيا والقرة بوللي وباطن الجبل، وحالة في العجيلات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة العالمية» تمنح موافقتها الطارئة الأولى على لقاح «فايزر-بايونتيك»
دولى
«داخلية الوفاق»: ترحيل 5360 مهاجرا عبر الرحلات الجوية خلال العام 2020
ليبيا
العالم يبدأ استقبال 2021 تحت قيود «العزل»
دولى
كاركاتير حليم - ليبيا في العام 2021
كاريكاتير
العدد 267 من جريدة «الوسط»: تحولات إقليمية ودولية إزاء الملف الليبي في ختام 2020
ليبيا
حصاد 2020 في فلسطين: 4400 معتقل بالسجون الإسرائيلية منهم 170 طفلا
عربى
مستقبل ميسي.. مادة دسمة في سوق الانتقالات الشتوية
رياضة عالمية
«كورونا» يضرب البطل الليبي «القرقني»
رياضة محلية
أميركا و4 دول أوروبية تؤكد دعمها نجاح الملتقى السياسي ومسارات الحوار الليبي
ليبيا
عقيلة يحذر من «المسارات الموازية» ويرفض مبدأ «المغالبة العددية»
ليبيا
«تعليم الوفاق»: الدراسة بنظام 3 أيام أسبوعيا.. وتوفير فصول دراسية متنقلة كخطة ...
ليبيا
«تعليم الوفاق»: تقليص المقررات بما لا يتجاوز 25%.. واعتماد الإطار الوبائي لعودة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح لتفادي الإصابة بـ«كورونا» مرتين