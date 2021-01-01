طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وزليتن

عامل صحي يعرض أنابيب تحتوي على عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 467 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» أمس الخميس، منها 242 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ45 حالة، ثم زليتن بـ43 حالة، و30 حالة في صرمان، و18 حالة في الزاوية المركز، و15 حالة في الزهراء، وتسع حالات في الماية، وثماني حالات في الجفرة، وست حالات في العامرية، وخمس حالات في أجدابيا، وأربع حالات في كل من الجميل وسبها، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة.

إضافة إلى ثلاث حالات في كل من ظاهر الجبل والعجيلات وقصر بن غشير وصبراتة، وحالتين في كل من تراغن والزاوية الغرب والكفرة وبني وليد والخمس وجادو وجنزور وغدامس والمنشية الجميل وقصر الأخيار ورقدالين، وحالة واحدة في كل من وادي عتبة والشاطئ والرياينة وطبرق.

وتماثل للشفاء 1145 مصابا منهم 691 حالة في طرابلس، وحالتان في كل من السائح والقلعة، و11 حالة في سوق الخميس، وأربع حالات في كل من قصر بن غشير وأجدابيا، و300 حالة في صبراتة، و60 حالة في مصراتة، و24 حالة في سبها، وست حالات في القرة بوللي، و17 حالة في باطن الجبل، و12 حالة في كل من الزاوية المركز والعجيلات.

في حين توفي تسعة مصابين، بينهم حالتان في كل من مصراتة وأجدابيا والقرة بوللي وباطن الجبل، وحالة في العجيلات.