«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 يناير 2021, 11:51 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن لا يتجاوز ارتفاع الموج 1.25 متر على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن الرؤية ستكون جيدة إلى متوسطة خلال الأمطار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة الليلة على الساحل من الخمس إلى سرت.
- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية على ساحل زوارة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على باقي الساحل، سرعتها بين 5 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، والبحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة خلال المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة الليلة.
- الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية على ساحل درنة وطبرق، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل، سرعتها بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومتر واحد، والبحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة خلال المطر.

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