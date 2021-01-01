رئيس البعثة الأوروبية: الأسابيع القادمة ستكون حاسمة لليبيا

شعار بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه ساباديل، إن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لليبيا.

جاء ذلك في تهنئته إلى الشعب الليبي اليوم الجمعة، لمناسبة حلول العام الجديد، وذلك في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأضاف ساباديل أن الاتحاد الأوروبي يقف مع الليبيين في «سعيهم لتحقيق السلام والكرامة».

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ولفت إلى أن تعزيز وقف إطلاق النار، والانتعاش الاقتصادي، والتحضير للانتخابات من الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به.