«صحة الوفاق»: رصد مخالفات خلال جولة تفتيشية على 7 مستشفيات و3 مراكز طبية

إحدى الجولات التفتيشية على مستشفى تابعة لوزارة الصحة في حكومة الوفاق، 31 ديسمبر 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

رصدت إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة في حكومة الوفاق تجاوزات ومخالفات خلال جولاتها التفتيشية على مستشفيات ومراكز طبية داخل طرابلس وخارجها، بهدف تقييم أداء عملها للتأكد من مدي تنفيذ الإجراءت الصحية وإجراءات السلامة.

وحصرت الإدارة تلك الأخطاء، كما اتخذت إجراءات قانونية ضد المخالفين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس.

وشملت الجولات: «مستشفئ الرازي للأمراض النفسية، ومستشفى بوستة للأمراض الصدرية، ومستشفى الحروق والتجميل، ومركز قرطبة لغسيل الكلى، ومستشفي القربولي العام، والمركز الوطني للقلب تاجوراء، ومستشفي الرياينة القروي، ومستشفي زوارة، ومركز السكر والغدد الصماء الخمس، ومستشفي مزدة العام».

وأوضح مدير الإدارة الدكتور طارق الغوج أن هذه الجولات التفتيشية تأتي ضمن خطة لبسط رقابة وزارة الصحة على الجهات التابعة لها والخاضعة لإشرافها.