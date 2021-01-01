إصابة جديدة بـ«كورونا» في طبرق وشفاء 6 حالات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 يناير 2021, 08:18 صباحا
أعضاء اللجنة الطبية الاستشارية في طبرق، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد أمس الخميس، إضافة إلى شفاء 6 مصابين.

جاء ذلك بعد إجراء تحاليل للكشف عن الفيروس على عدد من العينات لم تحددها اللجنة الاستشارية في بيانها رقم «96» المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

يشار إلى أن اللجنة الاستشارية الطبية طبرق أعلنت، الأربعاء، تسجيل 8 إصابات جديدة بالفيروس.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 100 ألف و277 حالة، منها 26 ألفا و692 نشطة، و72 ألفا و107 متعافين، في حين توفي 1478 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي، وذلك حسب آخر إحصائية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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