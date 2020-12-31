مفوضية اللاجئين: 113 عملية انقاذ واعتراض مهاجرين قبالة السواحل الليبية في 2020

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الخميس 31 ديسمبر 2020, 11:59 مساء
إنقاذ مهاجرين غير شرعيين قبالة الساحل الليبي (الإنترنت)

أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تنفيذ خفر السواحل الليبي (التابع لحكومة الوفاق) 113 عملية إنقاذ أو اعتراض لمهاجرين غير شرعيين بعرض البحر المتوسط خلال عام 2020.

وسجلت المفوضية في بيان الخميس إنقاذ أو اعتراض 11265 لاجئًا ومهاجرًا في عرض البحر من قبل خفر السواحل الليبي حيث تم إعادتهم إلى البلاد خلال 113 عملية.

ويتألف المهاجرين الموقوفين من 83 % من الرجال، و8 % من النساء، و9 % من الأطفال، وتعود جنسياتهم الرئيسية إلى السودان (23 %) ومالي (12 %) وبنغلاديش (11 %). كما أشارت الهيئة الأممية إلى زيادة بنسبة 25 % في عدد الوافدين إلى الموانئ الليبية خلال 2020 مقارنة بعام 2019.

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في المقابل، جرى تسجيل 7607 لاجئ وطالب لجوء هذا العام وحده، إضافة إلى إجمالي 44725 مسجل حاليًا في ليبيا. و45 % من هؤلاء رجال و22 % نساء، و 33 % أطفال. وأعلى ثلاث جنسيات مسجلة هي السودانية (35 %) والسورية (32 %)، والإريترية (12%).

ويشكل الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية خطيرة 5 % من اللاجئين بينما يشكل الأطفال غير المصحوبين و المنفصلين عن ذويهم إلى جانب الأسر التي تعيلها امرأة وحيدة 3%.

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