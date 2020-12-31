مصلحة الجوازات توقع عقدا مع شركة أميركية لإنشاء منظومة تأشيرات إلكترونية للأجانب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 ديسمبر 2020, 10:47 مساء
مراسم توقيع العقد بين مصلحة الجوازات وشركة «IBM» الأميركية. الخميس 31 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)

وقعت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، اليوم الخميس، عقدها مع شركة «IBM» الأميركية لإنشاء منظومة التأشيرات الإلكترونية، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه الخطوة تأتي «بناء على تعليمات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا بشأن إنشاء خطة شاملة لتوفير قواعد بيانات ومنظومات إلكترونية متطورة عالية المعايير».

وأضافت وزارة الداخلية أن «هذا الاتفاق يأتي حرصا من وزير الداخلية المفوض ودعمه لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب للارتقاء والرفع من مستوى العمل الأمني والفني والتقني بالوزارة».

من جهته وصف باشاغا عبر حسابه على «تويتر» مساء اليوم الخطوة بأنها «مشروع رائد مع شركة IBM الأميركية لإنشاء منظومة تأشيرات إلكترونية للأجانب، وفق أحدث المعايير الفنية، بما يضمن أمن المعلومات للجهات الأمنية بشأن الأجانب، ويمنع الفساد والابتزاز للعمالة الوافدة».

مراسم توقيع العقد بين مصلحة الجوازات وشركة «IBM» الأميركية. الخميس 31 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)
مراسم توقيع العقد بين مصلحة الجوازات وشركة «IBM» الأميركية. الخميس 31 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)
مراسم توقيع العقد بين مصلحة الجوازات وشركة «IBM» الأميركية. الخميس 31 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)
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