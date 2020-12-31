«داخلية الوفاق»: ترحيل 5360 مهاجرا عبر الرحلات الجوية خلال العام 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 ديسمبر 2020, 10:01 مساء
مهاجرون يستعدون للسفر من مطار معيتيقة في طرابلس. (وزارة الداخلية)

كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، مساء اليوم الخميس، أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين جرى ترحيلهم عبر الرحلات الجوية إلى خارج ليبيا بلغ «5360 مهاجرا» خلال العام 2020.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه العملية جاءت «في إطار جهود جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة IOM والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)».

وأكدت الوزارة أن «الحصيلة النهائية لأعداد المهاجرين الذين تم ترحيلهم عبر الرحلات الجوية خلال العام 2020 بلغت 5360 مهاجرا لأسباب مختلفة»، مبينة أن منها «إعادة توطين - عودة طوعية - إجلاء إنساني».

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن آخر الرحلات الجوية لترحيل المهاجرين هذا العام اتجهت بتاريخ 29 ديسمبر الجاري إلى رواندا وعلى متنها 130 مهاجرا جرى ترحيلهم ضمن «إجلاء إنساني».

مهاجرون يستعدون للسفر من مطار معيتيقة في طرابلس. (وزارة الداخلية)
مهاجرون يستعدون للسفر من مطار معيتيقة في طرابلس. (وزارة الداخلية)
مهاجرون يستعدون للسفر من مطار معيتيقة في طرابلس. (وزارة الداخلية)
مهاجرون يستعدون للسفر من مطار معيتيقة في طرابلس. (وزارة الداخلية)
مهاجرون يستعدون للسفر من مطار معيتيقة في طرابلس. (وزارة الداخلية)
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