مفوضية الانتخابات ومؤسسة الإعلام توقعان مذكرة تفاهم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 ديسمبر 2020, 02:58 مساء
مراسم توقيع اتفاقية التفاهم بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة الإعلام، 31 ديسمبر 2020، (صفحة المفوضية على فيسبوك)

وقعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع المؤسسة الليبية للإعلام، ضمن سعي الطرفين إلى رفع مستويات التوعية السياسية والانتخابية.

وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أكد رئيس المفوضية الدكتور عماد السايح أهمية هذه الشراكة في الارتقاء بالعملية الانتخابية ورفع الوعي الوطني لدعم المشاركة السياسية الفاعلة، حسب بيان المفوضية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ولفت السايح إلى أن الجانبين سيتبادلان الخبرات وتطوير العمل الإعلامي والتوعوي داخل المفوضية؛ «بما يضمن سلامة وصول المعلومة في إطارها الرسمي دون أي تضليل أو تشويه»، فضلا عن إعادة تفعيل المرصد الإعلامي، ولا سيما مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.

اقرأ أيضا: مفوضية الانتخابات في ذكرى الاستقلال: حدث تاريخي سجل بدايات التجربة الديمقراطية في ليبيا

من جانبه أعرب رئيس مؤسسة الإعلام محمد بعيو عن تقديره الخطوات التي اتبعتها المفوضية لدعم سبل التواصل مع المؤسسة، مشيرا في كلمته إلى أن المذكرة «تهدف لتنمية الوعي الوطني تجاه الانتخابات التي بها يمارس الشعب الليبي حقه الأساسي في اختيار من يمثلونه ويخدمونه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زيدان يعود للتصريحات المخيبة للآمال في ريال مدريد
رياضة عالمية
تقارير إيطالية: خضيرة يبحث عن فريق جديد
رياضة عالمية
«كورونا» يضرب البطل الليبي «القرقني»
رياضة محلية
إعلان موعد الترشح لعضوية المجلس البلدي سوق الجمعة
ليبيا
بسبب «حفل مزعوم».. سمعة نيمار على المحك مجدداً
رياضة عالمية
وثائق حكومية بريطانية: رئيس الوزراء جون ميجور كان يخشى حربا جديدة مع صدام حسين
دولى
«تعليم الوفاق»: تقليص المقررات بما لا يتجاوز 25%.. واعتماد الإطار الوبائي لعودة ...
ليبيا
بوسطن تزيل تمثالا يظهر أبراهام لينكولن واقفا بجانب عبد راكع
ثقافة وفن
معرض طرابلس يحتضن ملتقى الإبداع 3
ثقافة وفن
مغادرة 130 طالب لجوء من ليبيا إلى رواندا
ليبيا
«فرانس برس»: الجاسوس جوناثان بولارد يصل إلى «إسرائيل» بعد سجنه 30 عاما في أميركا
دولى
بريطانيا ترخص للقاح «أسترازينيكا-أكسفورد»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فئات مستبعدة من التطعيم ضد «كورونا»