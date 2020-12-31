مفوضية الانتخابات ومؤسسة الإعلام توقعان مذكرة تفاهم

مراسم توقيع اتفاقية التفاهم بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة الإعلام، 31 ديسمبر 2020، (صفحة المفوضية على فيسبوك)

وقعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع المؤسسة الليبية للإعلام، ضمن سعي الطرفين إلى رفع مستويات التوعية السياسية والانتخابية.

وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أكد رئيس المفوضية الدكتور عماد السايح أهمية هذه الشراكة في الارتقاء بالعملية الانتخابية ورفع الوعي الوطني لدعم المشاركة السياسية الفاعلة، حسب بيان المفوضية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ولفت السايح إلى أن الجانبين سيتبادلان الخبرات وتطوير العمل الإعلامي والتوعوي داخل المفوضية؛ «بما يضمن سلامة وصول المعلومة في إطارها الرسمي دون أي تضليل أو تشويه»، فضلا عن إعادة تفعيل المرصد الإعلامي، ولا سيما مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.

اقرأ أيضا: مفوضية الانتخابات في ذكرى الاستقلال: حدث تاريخي سجل بدايات التجربة الديمقراطية في ليبيا

من جانبه أعرب رئيس مؤسسة الإعلام محمد بعيو عن تقديره الخطوات التي اتبعتها المفوضية لدعم سبل التواصل مع المؤسسة، مشيرا في كلمته إلى أن المذكرة «تهدف لتنمية الوعي الوطني تجاه الانتخابات التي بها يمارس الشعب الليبي حقه الأساسي في اختيار من يمثلونه ويخدمونه».