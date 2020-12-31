باشاغا يوجه بالإسراع في برامج تدريب المقاتلين للانخراط بالعمل الأمني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 ديسمبر 2020, 02:48 مساء
اجتماع باشاغا مع لجنة دمج قوات المقاتلين، 31 ديسمبر 2020، (داخلية الوفاق)

وجه وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا بالإسراع في برامج التدريب الخاصة بالمقاتلين؛ لتأهيلهم من أجل الانخراط في العمل الأمني بالوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماعه صباح اليوم الخميس بلجنة دمج قوات المقاتلين بالمؤسسة الأمنية تحت مسمى «القوة المساندة لوزارة الداخلية» بحضور رئيس اللجنة عميد عبدالناصر الطيف وكامل أعضائها، وعدد من قادة المحاور بمناطق طرابلس الغربية والوسطى والشرق والجنوبية، حسب بيان الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وشهد الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس مناقشة ما توصلت إليه اللجنة بشأن الخطط والآليات لدمج المقاتلين واستيعابهم داخل المؤسسة الأمنية.

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