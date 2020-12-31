أحوال الطقس اليوم: تكاثر السحب غربا

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب من حين لآخر على مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة ستكون منخفضة على معظم أرجاء البلاد.

رأس اجدير - مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا غدا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و17 درجة مئوية على غالبية المناطق، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على المرتفعات.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

تتكاثر السحب يوم غد على الخليج وسهل بنغازي والجبل الأخضر، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و21 درجة مئوية على غالبية المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

تتكاثر السحب غدا، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على غدامس والحمادة.