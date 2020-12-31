ليبيا تسجل 342 إصابة جديدة بـ«كورونا» ليتجاوز الإجمالي 100 ألف حالة

فصل بلازما من دماء متعافى في أحد المعامل، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الأربعاء، ليتجاوز الإجمالي 100 ألف حالة.

وتماثل للشفاء 834 مصابا، في حين توفي 19 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وتسلم المركز 2868 عينة موزعة كالآتي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 752 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 800 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 217 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 29 عينة، والمختبر المرجعي زليتن 165 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 256 عينة، ومختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن 118 عينة.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 15 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 6 عينات، والمختبر الحيوي بكلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ 32 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 282 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 60 عينة، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 46 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 90 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 100 ألف و277 حالة، منها 26 ألفا و692 نشطة، و72 ألفا و107 متعافين، في حين توفي 1478 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.