ضبط تشكيل عصابي امتهن سرقة المزارع في بنغازي

تشكيل عصابي تخصص في جرائم سرقة المزارع ببنغازي، 30 ديسمبر 2020، (أمن بنغازي)

ضبطت وحدة التحريات بمركز شرطة الكويفية في مدينة بنغازي تشكيلا عصابيا امتهن سرقة مزارع المواطنين.

جاء ذلك بعد إعادة فتح قضية سجلت ضد مجهول، خاصة بمواطن تقدم بشكوى إلى مركز الشرطة في الرابع من فبراير الماضي، بشأن سرقة مجهولين مقتنيات على قطعة أرض يملكها، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

وقال المواطن في شكواه إن السارقين سطوا على أغراض تقدر قيمتها بـ 46 ألفا و200 دينار، وقد وجهت وحدة التحريات بالمركز بالتحقيق مجددا في الواقعة، وتكثيف عمليات البحث والتحري عن الفاعلين والمطلوبين.

وتمكنت الوحدة من التعرف على هويات وعدد أفراد التشكيل، ومكان تواجدهم، وضبطوا جميعا في حالة تلبس بعملية سرقة حديد يستعمل في إنشاء الهناقر الكبيرة، وتم إحضارهم إلى المركز، واتخاذ ما يلزم حيالهم من إجراءات قانونية.