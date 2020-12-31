تسجيل 8 إصابات جديدة بـ«كورونا» في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 ديسمبر 2020, 09:21 صباحا
أحد الميادين الرئيسية في مدينة طبرق. (أرشيفية الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، الخميس، تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، إضافة إلى حالتي شفاء من الفيروس.

جاء ذلك بعد إجراء تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» على عدد من العينات لم تحددها اللجنة الاستشارية في بيانها رقم «95» المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- طبرق تسجل إصابتين جديدتين بـ«كورونا»

يشار إلى أن اللجنة الاستشارية الطبية طبرق أعلنت، الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا» المستجد.

 وحتى الثلاثاء، وصل إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 99 ألفًا و935 حالة، منها 27 ألفًا و203 إصابات نشطة، و71 ألفًا و273 متعافيا، في حين توفي 1459 آخرون منذ بدء انتشار الوباء بالبلاد مارس الماضي.

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