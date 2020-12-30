«تعليم الموقتة»: توزيع الكتاب المدرسي الأسبوع المقبل

كشف وزير التعليم في الحكومة الموقتة الدكتور فوزي بومريز، الأربعاء، أن الوزارة بصدد افتتاح مبنى مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية فرع بنغازي، وعدد من المنشآت التعليمية، معلنًا الشروع في توزيع الكتاب المدرسي خلال الأسبوع المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع بومريز بهدف الاطلاع على سير عمل وزارة التعليم، حسب بيان منشور على صفحة الحكومة بموقع «فيسبوك».
- «تعليم الموقتة» تعلن نسبة النجاح في الدور الثاني للتعليم الأساسي والثانوي
وتطرق الاجتماع إلى نسب إنجاز المشاريع بالوزارة، خاصة مشاريع إنشاء وصيانة المدارس، كما أطلع الثني على التقرير الختامي لوزارة التعليم، وأكد ضرورة رفع المستوى التعليمي، وتطوير المدارس، وإقامة دورات للمعلمين، وتطوير المناهج التعليمية لمواكبة العصر، حسب البيان.