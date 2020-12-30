«تعليم الموقتة»: توزيع الكتاب المدرسي الأسبوع المقبل

الثني (يمين) خلال اجتماعه مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، 30 ديسمبر 2020. (الحكومة الموقتة)

كشف وزير التعليم في الحكومة الموقتة الدكتور فوزي بومريز، الأربعاء، أن الوزارة بصدد افتتاح مبنى مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية فرع بنغازي، وعدد من المنشآت التعليمية، معلنًا الشروع في توزيع الكتاب المدرسي خلال الأسبوع المقبل.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع بومريز بهدف الاطلاع على سير عمل وزارة التعليم، حسب بيان منشور على صفحة الحكومة بموقع «فيسبوك».

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وتطرق الاجتماع إلى نسب إنجاز المشاريع بالوزارة، خاصة مشاريع إنشاء وصيانة المدارس، كما أطلع الثني على التقرير الختامي لوزارة التعليم، وأكد ضرورة رفع المستوى التعليمي، وتطوير المدارس، وإقامة دورات للمعلمين، وتطوير المناهج التعليمية لمواكبة العصر، حسب البيان.