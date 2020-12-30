بالأرقام.. تفاصيل الوضع الوبائي في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 09:20 مساء
مركز العزل المخصص لمصابي فيروس «كورونا» في الكفرة، 24 يوليو 2020. (اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا ببلدية الكفرة)

أصدرت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة، الأربعاء، تحديثًا جديدًا بشأن الوضع الوبائي الخاص بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة.

وحسب التحديث المنشور على صفحة اللجنة بموقع «فيسبوك»، فقد سجلت الكفرة حتى الثلاثاء، 323 حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا»، بينها 11 حالة نشطة، و270 حالة شفاء، فيما توفي 42 شخصًا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

- تسجيل حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» في الكفرة

يشار إلى أن اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة، أعلنت، الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس «كورونا» في المدينة.

وحتى الثلاثاء، وصل إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 99 ألفًا و935 حالة، منها 27 ألفًا و203 إصابات نشطة، و71 ألفًا و273 متعافى، في حين توفي 1459 آخرون منذ بدء انتشار الوباء بالبلاد مارس الماضي.

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