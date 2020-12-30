أميركا و4 دول أوروبية تؤكد دعمها نجاح الملتقى السياسي ومسارات الحوار الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 07:09 مساء
إحدى جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس. (أرشيفية: البعثة الأممية)

أكد سفراء ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة والقائمان بأعمال سفارتي فرنسا والمملكة المتحدة،  والبعثة الأممية في ليبي دعمهم نجاح منتدى الحوار السياسي الليبي والحوارات الاقتصادية والأمنية المرتبطة به، التي تيسّرها الأمم المتحدة.

ورحبوا في بيان عقب لقائهم عن بُعد رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، الأربعاء، بعمليات «تبادل الأسرى» في الآونة الأخيرة، وحثوا على «إحراز تقدم سريع لتسهيل إعادة فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت، حسب ما اتفقت عليه اللجنة العسكرية المشتركة في أكتوبر الماضي».

وفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية المزمع تشكيلها في إطار ملتقى الحوار السياسي الليبي، أشار رؤساء البعثات إلى أن «هناك حاجة إلى قيادة ليبية قوية ومشتركة قبيل الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021»، مشددين على الحاجة إلى أن «تكون التصريحات العامة بناءة وداعمة للعملية السياسية».

 وأوضح البيان أن «الجهات الدولية الفاعلة تراقب عن كثب الإجراءات التي تتخذها جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها بنجاح الحوارات التي تيسرها الأمم المتحدة، وباعتبارها الحكومة المعترف بها دوليًّا، فإن لحكومة الوفاق الوطني دور خاص تلعبه في دعم هذه العملية بشكل كامل».

ودعا رؤساء البعثات المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للعملية السياسية التي تقودها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة، بما في ذلك ملتقى الحوار السياسي الليبي واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي.

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