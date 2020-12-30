«تعليم الوفاق»: الدراسة بنظام 3 أيام أسبوعيا.. وتوفير فصول دراسية متنقلة كخطة بديلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 05:06 مساء
شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية في حكومة الوفاق الدكتور الطاهر حبيب، إن جميع المدارس ملتزمة بتوزيع التلاميد والطلاب بنظام ثلاثة أيام في الأسبوع فقط بما يضمن الالتزام بالإجراءات الوقائية للجميع.

جاء ذلك خلال كلمة حبيب في مؤتمر صحفي عقدته وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، للإفصاح عن خطتها للعام الدراسي 2020-2021، ونقلت وقائعه صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

وأشار حبيب إلى أن العودة الدراسية التمهيدية للصفوف من الثاني إلى السادس تخصص لغرض مراجعة الدروس والمقررات السابقة، لافتا إلى أن الدراسة للصف الأول من التعليم الأساسي تبدأ في الثاني من يناير المقبل. وأكد أن عملية توزيع الكتاب المدرسي تسير بشكل جيد وتشمل المدارس كافة.

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بدورها، أكدت رئيسة لجنة التعليم عن بعد ومديرة المركز للتدريب وتطوير التعليم الدكتورة مسعودة الأسود، أن اعتماد التعلم عن بعد يأتي كدعم للتعليم التقليدي وليس بديلا عنه، وكشفت عن بث الدروس التعليمية عبر القنوات الفضائية الليبية مع بداية العام الدراسي الجديد.

إلى ذلك، أشار مدير مصلحة المرافق التعليمية المهندس علي قويرح، إلى حصر المدارس المتضررة وإعداد المقايسات اللازمة لها والإعلان للشركات الوطنية للتنفيذ، وأكد جاهزية المصلحة لتوفير احتياجات المؤسسات التعليمية، كاشفا عن خطة بديلة وهي توفير فصول دراسية متنقلة.

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