«النهر الصناعي» يطالب بإقفال فتحات التغذية على مسارات خط الشويرف - بني وليد

صمام خاص بجهاز النهر الصناعي داخل حاوية استعدادا لنقله إلى موقع الشويرف. (المجلس البلدي بني وليد

طالب الجهاز التنفيذي للنهر الصناعي كل الجهات المواطنين وأصحاب المزارع والجهات المسؤولة عن استهلاك المياه في الخط الرئيسي الشويرف، بضرورة إقفال جميع فتحات التغذية الموجودة على مسارات خط الشويرف - بني وليد بالكامل.

وأوضح الجهاز في تصريح نشره المجلس البلدي بني وليد عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، أن إقفال فتحات التغذية يهدف إلى تمكين المشرفين على أعمال الصيانة «من الإسراع في تعبئة وضغط الخط في أسرع وقت ممكن، لإعادة فتح الصمام المغذي للمنطقة والمدينة».

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وأعلنت شركة المياه والصرف الصحي بني وليد الإفراج عن صمامي مياه خاصين بجهاز النهر الصناعي من ميناء طرابلس البحري، بعد إجراء تحسينات عليهما وفق الاتفاقية المبرمة مع الشركة المصنّعة في هولندا.

يشار إلى أن الصمام المغذي لاحتياجات مدينتي بني وليد وترهونة من المياه أُقفل في أكتوبر الماضي لإصلاح التسريب الواقع في الخط المغذي للمدينتين.