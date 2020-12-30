«تعليم الوفاق»: تقليص المقررات بما لا يتجاوز 25%.. واعتماد الإطار الوبائي لعودة الدراسة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 03:41 مساء
شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، الدكتور علي المهنكر، تشكيل لجان تحديد أهداف المقررات الدراسية، لافتًا إلى تقليص الدروس التي تؤدي إلى الاختلاط للحفاظ على سلامة الطلاب.

جاء ذلك خلال كلمة المهنكر في مؤتمر صحفي عقدته وزارة التعليم، الأربعاء، للإفصاح عن خطتها للعام الدراسي 2020-2021، ونقلت وقائعه صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

وأوضح المهنكر أن تقليص المقررات الدراسية لا يتعدى 25% من المقرر، مشيرًا إلى أن توزيع الطلاب في الفصول في المؤسسات التعليمية ترك لمراقبات التعليم ومديري المؤسسات التعليمية التابعين لها.

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بدوره، أشار وكيل وزارة التعليم المهندس عادل جمعة، إلى اعتماد الوزير الخطة الدراسية «642» البديلة للعام الدراسي 2020- 2021، لتكون عودة الدراسة التمهيدية للصفوف الدراسة من الأول إلى السادس في الثاني من يناير المقبل، على أن يكون يوم 23 يناير موعد بداية العام الدراسي لجميع الصفوف والمراحل الدراسية.

ولفت جمعة إلى اعتماد الإطار الوبائي للعودة الآمنة للدراسة في مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي.

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