سيالة يطالب روسيا بـ«دعم خروج المقاتلين الأجانب» من ليبيا

وزير الخارجية بحكومة الوفاق الطاهر سيالة. (الإنترنت)

طالب وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، روسيا بـ«دعم خروج المقاتلين الأجانب»، من ليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة موسكو.

ويزور سيالة موسكو لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية على الساحة الليبية.

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وقال سيالة: «طلبنا من موسكو دعم خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا (..) وعبرنا عن عدم ارتياحنا لاحتجاز عائدات صادرات النفط في حساب مصرفي لا يعود بالنفع على الليبيين»، وفق ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

وتعقيبا على دور القاهرة، أكد سيالة أن «زيارة الوفد المصري (إلى ليبيا) تأخرت كثيرا.. كنا نود أن يكون الجانب المصري قريبا من الأطراف ليساهم في بناء الثقة بينها»، مضيفا «أدعو الأطراف التي اعتقدت أن الحل عسكري في ليبيا، أن تعيد حساباتها وتدعم الحل السلمي وتساعد في خروج المقاتلين».

والأحد، زار وفد أمني مصري رفيع المستوى، العاصمة طرابلس، لأول مرة منذ ست سنوات، التقى فيها قيادات حكومة الوفاق، والقوات المسلحة التابعة للحكومة.

من ناحية أخرى قال سيالة، إن «حكومة الوفاق، سلمت مفوضية الانتخابات الميزانية المطلوبة لتنظيم الانتخابات المقبلة، في ذكرى استقلال ليبيا 24 ديسمبر عام 2021»، مضيفا «نأمل من جميع الأطراف عدم إذكاء نيران الحرب مجددا في ليبيا».