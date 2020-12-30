سيالة يطالب روسيا بـ«دعم خروج المقاتلين الأجانب» من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 03:20 مساء
وزير الخارجية بحكومة الوفاق الطاهر سيالة. (الإنترنت)

طالب وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، روسيا بـ«دعم خروج المقاتلين الأجانب»، من ليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة موسكو.

ويزور سيالة موسكو لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية على الساحة الليبية.

لافروف خلال لقائه سيالة: على الليبيين اتخاذ خيار تاريخي بإنهاء الصراع (فيديو)

وقال سيالة: «طلبنا من موسكو دعم خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا (..) وعبرنا عن عدم ارتياحنا لاحتجاز عائدات صادرات النفط في حساب مصرفي لا يعود بالنفع على الليبيين»، وفق ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

وتعقيبا على دور القاهرة، أكد سيالة أن «زيارة الوفد المصري (إلى ليبيا) تأخرت كثيرا.. كنا نود أن يكون الجانب المصري قريبا من الأطراف ليساهم في بناء الثقة بينها»، مضيفا «أدعو الأطراف التي اعتقدت أن الحل عسكري في ليبيا، أن تعيد حساباتها وتدعم الحل السلمي وتساعد في خروج المقاتلين».

والأحد، زار وفد أمني مصري رفيع المستوى، العاصمة طرابلس، لأول مرة منذ ست سنوات، التقى فيها قيادات حكومة الوفاق، والقوات المسلحة التابعة للحكومة.

من ناحية أخرى قال سيالة، إن «حكومة الوفاق، سلمت مفوضية الانتخابات الميزانية المطلوبة لتنظيم الانتخابات المقبلة، في ذكرى استقلال ليبيا 24 ديسمبر عام 2021»، مضيفا «نأمل من جميع الأطراف عدم إذكاء نيران الحرب مجددا في ليبيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مغادرة 130 طالب لجوء من ليبيا إلى رواندا
ليبيا
«فرانس برس»: الجاسوس جوناثان بولارد يصل إلى «إسرائيل» بعد سجنه 30 عاما في أميركا
دولى
بريطانيا ترخص للقاح «أسترازينيكا-أكسفورد»
دولى
الجيش السويسري يصدر قرارًا لحماية المجال الجوي
دولى
تسجيل 18 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
رقم غير مسبوق.. أكثر من 50 ألف إصابة يومية بـ«كوفيد-19» في بريطانيا
دولى
تشاووش أوغلو: تركيا لا تنكر حقيقة تأثر المحادثات الليبية بالوضع العسكري على ...
ليبيا
مركز الرصد الأوروبي: زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب كرواتيا
دولى
بحضور السايح ووليامز.. اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي تناقش القواعد ...
ليبيا
باسكال سوريوت: لقاح استرازينيكا يؤمن حماية بنسبة 100 بالمئة ضد الحالات الحادة من...
دولى
عالم يتوقع موعد زوال «كورونا»
طب وصحة
تناقض الأسعار يثير الأسئلة حول اختبارات الإصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سبها تسجل أطول فترة إصابة بفيروس «كورونا» لمواطن بـ125 يوما