مدير أمن طرابلس يشدد على الإجراءات الاحترازية مع تزايد الإصابات بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 01:39 مساء
مقر مديرية أمن طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

 أصدر مدير أمن طرابلس، العميد محمود العابد، تعليماته بخصوص التشديد على ارتداء الكمامة لجميع المنتسبين والمترددين على المديرية، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها والكفيلة بالوقاية منه.

وأعلن مكتب مدير أمن طرابلس أن هذه الإجراءات تأتي نظرا للارتفاع المفرط في معدلات الإصابة اليومية بوباء «كورونا»، ومن باب الحرص على سلامة وصحة منتسبي المديرية.

وفي منتصف الشهر الحالي احتضن مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس، اجتماعا ضمن سلسلة اجتماعات متواصلة مع ممثلين عن شركة «روز بارنز» للتدريب، وعدد من ضباط البحث.

واستعرض الاجتماع، الذي يأتي ضمن برنامج وزارة الداخلية الرامي للرفع من كفاءة عناصر الشرطة لا سيما مكون البحث الجنائي، الاحتياجات الخاصة بالدورات وورش العمل التخصصية.

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