سبها تسجل أطول فترة إصابة بفيروس «كورونا» لمواطن بـ125 يوما

عامل صحي يسحب عينة الكشف عن «كورونا» في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها أطول فترة إصابة لمواطن مصاب بفيروس «كورونا» من مدينة سبها.

وقال المركز في بيان الثلاثاء، إن نتيجة تحليل فيروس «كورونا المستجد» الموجبة استمرت لدى المواطن، والتي تجاوزت حتى أمس مدة 125 يوما منذ بداية ظهور أعراض الإصابة عليه.

«مكافحة الأمراض»: 585 إصابة جديدة بـ«كورونا» و15 حالة وفاة

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 585 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 861 مصابا، في حين توفي 15 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.